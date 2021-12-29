Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого в «Рубин».

«Это самый лучший выход, потому что Александр по своему статусу и мастерству не готов играть. Ему надо набираться практики в основном составе. Когда он поиграет год или два, станет большим мастером, тогда с удовольствием мы его вернем назад. Для основного состава в «Спартаке» он еще не готов. Красно-белые должны собирать лучших игроков, но, к сожалению, комплектование команды не всегда доверяют квалифицированным специалистам. Во многих линиях и звеньях сейчас недостаток классных футболистов. Нам надо собирать только лучших игроков, которые будут соответствовать имиджу великого «Спартака», — сказал Кавазашвили «СЭ».

23-летний российский футболист присоединится к «Рубину» на зимних тренировочных сборах. Сумма трансфера не уточняется. По информации «СЭ», «Рубин» заплатит за футболиста 1,6 миллиона евро. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.