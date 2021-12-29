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Кавазашвили — о Ломовицком: «Когда он станет большим мастером, мы с удовольствием вернем его назад»

Кавазашвили высказался о переходе Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин»
12:00
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого в «Рубин».

«Это самый лучший выход, потому что Александр по своему статусу и мастерству не готов играть. Ему надо набираться практики в основном составе. Когда он поиграет год или два, станет большим мастером, тогда с удовольствием мы его вернем назад. Для основного состава в «Спартаке» он еще не готов. Красно-белые должны собирать лучших игроков, но, к сожалению, комплектование команды не всегда доверяют квалифицированным специалистам. Во многих линиях и звеньях сейчас недостаток классных футболистов. Нам надо собирать только лучших игроков, которые будут соответствовать имиджу великого «Спартака», — сказал Кавазашвили «СЭ».

23-летний российский футболист присоединится к «Рубину» на зимних тренировочных сборах. Сумма трансфера не уточняется. По информации «СЭ», «Рубин» заплатит за футболиста 1,6 миллиона евро. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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