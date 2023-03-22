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Сегодня, 14:10

Агент Лички объяснил, почему тренер «Оренбурга» — лучший в РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, в интервью «СЭ» оценил работу специалиста в этом сезоне в РПЛ.

— Личка — лучший тренер РПЛ после возобновления сезона?

— Конечно, лучший. И не только по итогам первых трех весенних туров.

— Вот как?

— Если посмотреть на качество футбола и результаты «Оренбурга», то, считаю, что Личка — лучший тренер всего сезона в РПЛ. Всего чемпионата.

— Но есть, например, Карпин, который со скромным «Ростовом» идет на втором месте, есть Федотов, который на днях обыграл «Зенит».

— Думаю, мало кто сомневался, что Карпин и Федотов будут находиться довольно высоко в таблице. Эти специалисты уже о себе заявили. В принципе они делают то, что и должны делать. А от «Оренбурга» все ждали борьбы за выживание и не очень яркого футбола. Однако, на мой взгляд, сегодня команда Марцела — самая зрелищная и играющая в РПЛ. Вот это стало для многих сюрпризом.

— Признайтесь, не ожидали такой мощной игры «Оренбурга», особенно в первом тайме, против «Спартака»?

— Лукавить не стану. Хозяева превзошли мои ожидания. С другой стороны, в Оренбурге непросто всем, даже гранды попадают в мышеловку Лички. Подкупает, что «Оренбург» и в родных стенах, и на выезде старается играть в футбол, а не паркует «автобус». Думаю, все видели, что оренбуржцы могли победить «Спартак» с более крупным счетом. Столько моментов не реализовали...

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом.

Марцел Личка. Почему Личка — лучший тренер РПЛ? Почему он отказал «Краснодару»? Останется ли в «Оренбурге»? Интервью агента чешского тренера
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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
10
8
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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П
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