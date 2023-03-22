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Сегодня, 14:06

Федотов ответил на вопрос о возможном выкупе Мойзеса

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) высказался о возможном выкупе защитника армейцев Мойзеса.

— Как вам Мойзес?

— Мы не выделяем футболистов, а выделяем команду. Все сердца важны!

— Будете просить, чтобы Мойзеса выкупили?

— Будет время, будем думать.

ЦСКА летом прошлого года арендовал 28-летнего бразильца у «Интернасьонала» до конца текущего сезона. Мойзес провел 24 матча за армейцев во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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Пари НН – Локомотив
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Спартак – Ахмат
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 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Торпедо
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Зенит

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

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