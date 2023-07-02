Агент Гайича: «Милан — профессионал, он готов к конкуренции с Марио Фернандесом»
Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, высказался о возможном возвращении в московский клуб Марио Фернандеса.
«Милан — большой профессионал и готов к конкуренции с Марио Фернандесом. И в «Бордо», и в «Црвене звезде» у него была высокая конкуренция за место в стартовом составе, поэтому для Милана это привычная ситуация», — цитирует агента Metaratings.ru.
В прошедшем сезоне чемпионата России 27-летний Гайич провел 20 матчей в составе армейцев и отметился четырьмя результативными передачами.
22 июня президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в ЦСКА.
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