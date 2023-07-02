Экс-тренер «Алании» Тедеев считает, что российские тренеры способны работать в Европе
Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» ответил на вопрос, могут ли российские тренеры работать в топ-5 лигах.
«Если выделить такие компоненты, как умение, способность, знание, то да. Российские тренеры могут работать в Европе. А если говорить о ментальной составляющей, то есть определенные сомнения. Все-таки в топ-5 другой менталитет, другой уровень давления на специалиста. Но знания у наших тренеров отличные. Мы много чего знаем с точки зрения теории, физиологии, психологии, тактики и техники. А ментальность — это что-то выше», — сказал Тедеев «СЭ».
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5
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9
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11
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13
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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