Экс-тренер «Алании» Тедеев: «Не сомневался, что ЦСКА с Федотовым будет бороться за самые высокие места»

Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» прокомментировал работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Мне несколько раз представлялась возможность противостоять ему. Было очень трудно готовиться к матчам против его команд. Когда «Алания» на зимних сборах играла против ЦСКА, то, видя Федотова в процессе работы, не сомневался, что команда будет бороться за самые высокие места. ЦСКА занял второе место, но думаю, что им важно стать чемпионами. Амбиции и прошлое клуба к этому располагают. Хочу, чтобы у Федотова все получилось», — сказал Тедеев «СЭ».

ЦСКА с 58 очками финишировал на втором месте в чемпионате России в прошедшем сезоне. Кроме того, армейцы стали победителями FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

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