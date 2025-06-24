Футбол
24 июня, 12:39

Глава Республики Меликов: «Дагестанцы по своей натуре борцы — в том числе в футболе»

Сергей Ярошенко

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на ПМЭФ-2025 рассказал об отношении дагестанцев к футболу.

«Нацелен ли курс Республики Дагестан на футбол? Могу сказать, что дагестанцы — борцы по всем направлениям. Это основа наших традиций, мы по своей натуре борцы, в том числе и на футбольных полях. Ведь командный спорт — это тоже борьба. Поэтому у нас такая колоссальная поддержка футбола на региональном уровне. Дагестанцы поддерживают свои детские футбольные команды с тем же энтузиазмом, как если бы они поддерживали Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева на международной арене», — приводит слова Меликова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2024/25 махачкалинское «Динамо» финишировало на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.

Источник: РБ Спорт
  • 1_sport

    Не знаю ни одного великого дегестанского футболиста со всю историю, начиная с СССР.

    25.06.2025

  • Slim Tallers

    "На первом месте по сумме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2025 году находится Республика Дагестан. Плановая сумма вливаний составляет 106,8 млрд рублей."

    24.06.2025

  • gan75

    А должны быть в футболе футболистами...

    24.06.2025

