Агент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со Словенией

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении футболиста.

«Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может, — сказал Еремин «СЭ». — Он тренируется индивидуально, делает все, что позволяют доктора. По срокам восстановления непонятно, все будет зависеть от динамики восстановления».

22-летний футболист получил травму в составе сборной России во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

В воскресенье, 17 октября, ЦСКА предстоит гостевая игра 11-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уралом».