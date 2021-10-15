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Агент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со Словенией

11:14
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении футболиста.

«Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может, — сказал Еремин «СЭ». — Он тренируется индивидуально, делает все, что позволяют доктора. По срокам восстановления непонятно, все будет зависеть от динамики восстановления».

22-летний футболист получил травму в составе сборной России во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

В воскресенье, 17 октября, ЦСКА предстоит гостевая игра 11-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уралом».

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Сергей Федоров все материалы автора

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