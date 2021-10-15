Руй Витория о Кофрие: «Его ждет хорошее будущее в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры новичка команды Максимилиано Кофрие.
—Какое впечатление на вас произвел Кофрие по первым матчам? - вопрос Витории.
— Максимилиано — игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в «Спартаке». Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо.
Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел 5 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю