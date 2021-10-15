Руй Витория о Кофрие: «Его ждет хорошее будущее в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры новичка команды Максимилиано Кофрие.

—Какое впечатление на вас произвел Кофрие по первым матчам? - вопрос Витории.

— Максимилиано — игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в «Спартаке». Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо.

Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел 5 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.

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