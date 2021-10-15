Клаудиньо: «Дзюба правильно сделал, что не поехал в сборную России»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о решении форварда Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что снова готов включить нападающего в расширенный состав.

«Я это не обсуждал с Дзюбой. Кажется, публиковали его слова: «Я не в форме». Он забил четыре гола в последних трех турах? Ну, он же себя лучше знает. Если говорит, что не готов на 100 процентов, значит, правильно сделал, что не поехал. Вместо него могут ведь приехать футболисты, которые лучше готовы», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

33-летний форвард попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией, но отказался от потенциального вызова, сославшись на плохую форму.

Последний раз Дзюба играл за национальную команду на Евро-2020, где отметился голом и результативной передачей в трех матчах.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.