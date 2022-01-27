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«Кристал Пэлас» рассмотрит возможность приобретения Фомина в случае срыва трансфера ван де Бека

Полузащитник «Динамо» Фомин может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин входит в шорт-лист «Кристал Пэлас» на зимнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, до закрытия трансферного окна лондонский клуб рассчитывает укрепить полузащитнику.

Отмечается, что под первым номером в шорт-листе «Кристал Пэлас» идет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек. При этом клуб рассмотрит возможность приобретения 24-летнего россиянина в случае срыва трансфера ван де Бека.

В нынешнем сезоне Фомин забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Динамо». Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в девять миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4589251-poluzaschitnik-dinamo-daniil-fomin-zainteresoval-kristal-pelas.html?sl=1
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