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Боярский о мотивации Азмуна в «Зените»: «Гончая собака никогда не теряет своих навыков»

Боярский отреагировал на трансфер Азмуна из «Зенита» в «Байер»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о будущем форварда петербургского клуба Сердара Азмуна.

«Сожалею, что Азмун переходит в «Байер». Я бы очень хотел, чтобы он остался в «Зените», но это его право выбирать свою судьбу. Что касается юридической подоплеки этого перехода, я ничего сказать не могу. Отпустит ли «Зенит» Азмуна, если найдет в скором времени достойную замену? Не знаю. Не думаю, что у Азмуна будет снижаться мотивация играть за питерский клуб, если он не перейдет в скором времени. Он спортсмен, а не дипломат. Гончая собака никогда не теряет своих навыков», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее, 22 января, стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года и начнет выступать за немецкую команду после сезона-2021/22.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.

Сердар Азмун
ФК Байер
ФК Зенит
Михаил Боярский
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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