Боярский о мотивации Азмуна в «Зените»: «Гончая собака никогда не теряет своих навыков»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о будущем форварда петербургского клуба Сердара Азмуна.

«Сожалею, что Азмун переходит в «Байер». Я бы очень хотел, чтобы он остался в «Зените», но это его право выбирать свою судьбу. Что касается юридической подоплеки этого перехода, я ничего сказать не могу. Отпустит ли «Зенит» Азмуна, если найдет в скором времени достойную замену? Не знаю. Не думаю, что у Азмуна будет снижаться мотивация играть за питерский клуб, если он не перейдет в скором времени. Он спортсмен, а не дипломат. Гончая собака никогда не теряет своих навыков», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее, 22 января, стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года и начнет выступать за немецкую команду после сезона-2021/22.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.