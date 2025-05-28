Агент Чистякова сообщил, что переговоры с «Зенитом» по продлению контракта не ведутся

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Переговоры с «Зенитом» по продлению контракта Чистякова не ведутся. Будущее Дмитрия определится в ближайшее время. Предложения от других клубов РПЛ по игроку есть», — сказал Талаев «СЭ».

Чистяков в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 8 матчей и забил 1 гол. Контракт 31-летнего защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.