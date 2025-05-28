В «Локомотиве» рассказали, на каком месте клуб находится по расходам в РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос о бюджете команды.

— На каком месте оцениваете себя в РПЛ по расходам на основную команду среди других клубов?

— Вот как раз на том месте, где мы закончили сезон — шестое. Если пять-шесть лет назад мы были примерно в тройке, то сейчас мы шестые.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.