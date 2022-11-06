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Сегодня, 13:12

Источник: «Спартак» не планирует подписывать нападающих зимой

Metaratings.ru: «Спартак» не интересуется Дзюбой и Сычевым
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» не ищет новичков на позицию нападающего для приобретения в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, спортивный блок устраивает текущий подбор футболистов в атаке и они заняты только поиском усиления на другие позиции. Небольшая вероятность подписания нападающего может возникнуть, если кто-то из футболистов покинет «Спартак».

Также издание отмечает, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не входит в список интересов красно-белых, как и форвард Артем Дзюба.

В текущем сезоне в составе «Спартака» как нападающие заявлены Квинси Промес, Александр Соболев, Шамар Николсон, отбывающий дисквалификацию Кейта Бальде и 18-летний Павел Мелешин.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-ne-sobiraetsya-podpisyvat-napadayushchikh-zimoy-klub-ne-interesuetsya-dzyuboy-i-sychevym-1406007/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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П2

19%

2.75

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17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Филипе Силва Малком

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