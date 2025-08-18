Агент Чернова заявил, что «Спартак» не желает продлевать контракт с защитником

Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о возможности продления контракта игрока со «Спартаком».

«Если бы были переговоры по продлению контракта, то эта информация стала бы доступной для общественности. На сегодняшний день никакого желания со стороны «Спартака» продлить контракт не было. Будем выполнять сейчас контрактные обязательства, которые есть перед «Крыльями Советов». Ближе к зиме будем обсуждать возможность подписания соглашения с теми же «Крыльями» или любым другим клубом», — сказал Кузьмичев «СЭ».

7 августа «Спартак» объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.