Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

18 августа, 12:15

Агент Чернова заявил, что «Спартак» не желает продлевать контракт с защитником

Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о возможности продления контракта игрока со «Спартаком».

«Если бы были переговоры по продлению контракта, то эта информация стала бы доступной для общественности. На сегодняшний день никакого желания со стороны «Спартака» продлить контракт не было. Будем выполнять сейчас контрактные обязательства, которые есть перед «Крыльями Советов». Ближе к зиме будем обсуждать возможность подписания соглашения с теми же «Крыльями» или любым другим клубом», — сказал Кузьмичев «СЭ».

7 августа «Спартак» объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Чернов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Читайте также
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hattabych

    Ц.З. который часто травмируется, не лучший вариант для любой команды. А Чернов первый круг прошлого сезона пропустил из-за травм.

    18.08.2025

  • Александр Маликов

    А смысл с ним подписывать? Он не проходит в состав при любом тренере. А не проходит он видимо потому что или плохо тренеруется или потому что он просто говно игрок.

    18.08.2025

  • Jean4

    Скоро будет новый тренер, может он решит оставить Чернова.

    18.08.2025

  • merniloskut

    В Спартаке работать надо, а то скопились пассажиры в большом количестве...

    18.08.2025

  • Автогол

    Не хуже Бабича был защитник.

    18.08.2025

    • Агент Жемалетдинова — о будущем игрока: «Ведем непростые переговоры с турецкими клубами»

    Агент Алвеса о первых голевых действиях игрока за ЦСКА: «Он заслужил это»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости