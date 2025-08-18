Агент Чернова заявил, что «Спартак» не желает продлевать контракт с защитником
Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о возможности продления контракта игрока со «Спартаком».
«Если бы были переговоры по продлению контракта, то эта информация стала бы доступной для общественности. На сегодняшний день никакого желания со стороны «Спартака» продлить контракт не было. Будем выполнять сейчас контрактные обязательства, которые есть перед «Крыльями Советов». Ближе к зиме будем обсуждать возможность подписания соглашения с теми же «Крыльями» или любым другим клубом», — сказал Кузьмичев «СЭ».
7 августа «Спартак» объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона.
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2