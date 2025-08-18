Агент Жемалетдинова — о будущем игрока: «Ведем непростые переговоры с турецкими клубами»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Ведем непростые переговоры с турецкими клубами. Заинтересованность на данный момент есть только от этих команд», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошлом сезоне 28-летний Жемалетдинов выступал за ЦСКА. Он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.