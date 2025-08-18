Агент Алвеса о первых голевых действиях игрока за ЦСКА: «Он заслужил это»

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, Лекка Де Камарго в разговоре с «СЭ» прокомментировал первые голевые действия 20-летнего бразильца за армейцев.

«Он заслужил этот гол и эту результативную передачу, благодаря отличной игре во всех предыдущих матчах! Я верю, что после матча с «Динамо» Матеус будет играть более уверенно и сильнее», — сказал Камарго «СЭ».

Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу». 20-летний бразилец провел за клуб 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.