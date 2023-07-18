Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо» по трансферу игрока
Агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса Клаудио Курти в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».
«Да, между «Динамо» и «Пачукой» достигнута принципиальная договоренность о переходе Чавеса», — сказал Курти «СЭ».
Ранее «СЭ» стало известно, что «Динамо» договорилось с «Пачукой» о приобретении футболиста за 6,5 миллиона евро. При этом опция выкупа 27-летнего центрального полузащитника — 7 миллионов евро.
Ожидается, что Чавес прилетит в Москву 21 июля.
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Пари НН – Зенит
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|20:00
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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