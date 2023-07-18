Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо» по трансферу игрока

Агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса Клаудио Курти в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

«Да, между «Динамо» и «Пачукой» достигнута принципиальная договоренность о переходе Чавеса», — сказал Курти «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Динамо» договорилось с «Пачукой» о приобретении футболиста за 6,5 миллиона евро. При этом опция выкупа 27-летнего центрального полузащитника — 7 миллионов евро.

Ожидается, что Чавес прилетит в Москву 21 июля.