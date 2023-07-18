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Сегодня, 20:12

«Спартак» и «Нефтчи» подписали меморандум о сотрудничестве

Виктория Кравченко
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«Спартак» на официальном сайте сообщил, что клуб подписал меморандум о сотрудничестве с «Нефтчи». Ранее между командами начался товарищеский матч. Счет к 15-й минуте — 0:0.

«Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов», — говорится в заявлении красно-белых.

В рамках меморандума планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Соглашение подписано на два года.

Также стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить взаимодействие на уровне академий.

ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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