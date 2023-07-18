«Спартак» и «Нефтчи» подписали меморандум о сотрудничестве

«Спартак» на официальном сайте сообщил, что клуб подписал меморандум о сотрудничестве с «Нефтчи». Ранее между командами начался товарищеский матч. Счет к 15-й минуте — 0:0.

«Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов», — говорится в заявлении красно-белых.

В рамках меморандума планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Соглашение подписано на два года.

Также стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить взаимодействие на уровне академий.