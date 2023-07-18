«Лужники» вошли в рейтинг 100 лучших стадионов мира
Московский стадион «Лужники» занял 58-е место в рейтинг 100 лучших арен мира по версии FourFourTwo.
Рейтинг был составлен с учетом пяти критериев: история, атмосфера, вместимость, архитектура и окружающая среда, а также «вау-фактора» — насколько отчаянно футбольные болельщики хотят туда попасть.
«Лужники» стали единственной ареной из России, которая была представлена в списке.
Первое место в рейтинге занял стадион «Бомбонера». На второй строчке находится арена «Маракана», нв третьей — «Сигнал Идуна Парк».
Топ-10 стадионов:
1. «Бомбонера» (Буэнос-Айрес, Аргентина);
2. «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия);
3. «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия);
4. «Тоттенхэм» (Лондон, Англия);
5. «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина);
6. «Ацтека» (Мехико, Мексика);
7. «Камп Ноу» (Барселона, Испания);
8. «Уэмбли» (Лондон, Англия);
9. «Айброкс» (Глазго, Шотландия);
10. «Сан-Сиро» (Милан, Италия).
«Лужники» были открыты в июле 1956 года. После реконструкции, завершившейся в 2017 году, вмещает 81 тысячу человек и является самым большим стадионом России.
«Лужники» — также самый вместительный стадион в Восточной Европе и входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года стадион стал главной футбольной ареной страны.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -