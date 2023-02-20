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Агент бразильского форварда Джаджи: «Мы выбрали «Торпедо» потому, что в России также играет Кайо»

Алина Савинова
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Агент Нето Хеновес, представляющий интересы бразильского форварда Джаджи, прокомментировал переход футболиста в «Торпедо».

«Мы выбрали «Торпедо» потому, что в России также играет Кайо. Ему безумно нравится эта страна и российский чемпионат. У нас нет никаких причин для беспокойства. Джаджа очень рад присоединиться к «Торпедо». Для него это прекрасная возможность развиваться и двигаться дальше», — приводит Sport24 слова агента.

19 февраля стало известно о том, что 21-летний бразилец перешел в «Торпедо» из «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды до конца сезона.

Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-agent-dzhadzhi-my-vybrali-torpedo-potomu-chto-v-rossii-takzhe-igrayet-kayo
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ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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