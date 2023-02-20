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В «Галатасарае» отреагировали на слухи о переговорах с полузащитником «Динамо» Захаряном

Алина Савинова
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Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«В клубе никто ничего не говорит о возможном трансфере Захаряна. Нет никакой информации, идут ли вообще переговоры или нет», — приводит Sport24 слова функционера.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-v-galatasaraye-otreagirovali-na-slukhi-o-peregovorakh-s-zakharyanom
Арсен Захарян
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