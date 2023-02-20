В «Галатасарае» отреагировали на слухи о переговорах с полузащитником «Динамо» Захаряном
Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«В клубе никто ничего не говорит о возможном трансфере Захаряна. Нет никакой информации, идут ли вообще переговоры или нет», — приводит Sport24 слова функционера.
В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.
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|3.03
|19:00
|
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|- : -
|4.03
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|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
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|- : -
|4.03
|16:30
|
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|4.03
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|
Ростов – Локомотив
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|
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|5.03
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|
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|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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|
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Спартак
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|
|
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Спартак
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