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Сегодня, 15:33

Агент Барбоза считает, что защитник Рябчук усилил бы «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футболист Олег Рябчук.
Олег Рябчук.
Фото Global Look Press

Известный португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак».

«Я знаю этого футболиста, видел его игры. Интересный игрок, но в Португалии он не смог себя проявить. Думаю, что несмотря на это, у него есть большие возможности. Рябчук вполне сможет усилить «Спартак». У него есть все качества, чтобы показать себя в России», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее агент Рябчука подтвердил интерес красно-белых к 25-летнему футболисту сборной Молдавии.

Рябчук является воспитанником «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 миллиона евро. Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года.

Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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