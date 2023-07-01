Агент Барбоза считает, что защитник Рябчук усилил бы «Спартак»
Известный португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак».
«Я знаю этого футболиста, видел его игры. Интересный игрок, но в Португалии он не смог себя проявить. Думаю, что несмотря на это, у него есть большие возможности. Рябчук вполне сможет усилить «Спартак». У него есть все качества, чтобы показать себя в России», — сказал Барбоза «СЭ».
Ранее агент Рябчука подтвердил интерес красно-белых к 25-летнему футболисту сборной Молдавии.
Рябчук является воспитанником «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 миллиона евро. Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года.
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