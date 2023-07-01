Дзюба ответил на вопрос, можно ли кушать булки
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился своим мнением о рационе питания. Передает корреспондент «СЭ» с дня Московского спорта.
— Какие у вас любимые спортивные занятия?
— Я все люблю, я всеядный.
— Булки можно есть?
— Хотите, кушайте! Все что хотите: эклеры, пирожные.
— А вы эклеры кушаете?
— Да! Потом запиваю сразу.
Ранее Дзюба рассказал, что хотел бы попробовать себя в роли тренера.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Рубин
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|0
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|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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