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22 июля 2025, 15:20

ЦСКА не отпустит Матеуса Алвеса в молодежную сборную Бразилии

Камила Абдурахманова
корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес не поедет на сбор молодежной сборной Бразилии, сообщает директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

Футболист получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против Парагвая, которые пройдут 8 и 11 августа.

«ПФК ЦСКА всегда с большим уважением относился к институту сборных, и мы гордимся, что наш игрок получил вызов в одну из сборных Бразилии. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет — это скорейшая адаптация и результат. Грядущий сбор молодежной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал, и тренерский штат рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно остаться игроку в расположении ЦСКА», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» 10 июля. 20-летний хавбек подписал контракт с клубом из Москвы на пять лет. Футболист дебютировал за красно-синих в понедельник, 21 июля, выйдя на замену во втором тайме матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

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Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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