ЦСКА не отпустит Матеуса Алвеса в молодежную сборную Бразилии

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес не поедет на сбор молодежной сборной Бразилии, сообщает директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

Футболист получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против Парагвая, которые пройдут 8 и 11 августа.

«ПФК ЦСКА всегда с большим уважением относился к институту сборных, и мы гордимся, что наш игрок получил вызов в одну из сборных Бразилии. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет — это скорейшая адаптация и результат. Грядущий сбор молодежной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал, и тренерский штат рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно остаться игроку в расположении ЦСКА», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» 10 июля. 20-летний хавбек подписал контракт с клубом из Москвы на пять лет. Футболист дебютировал за красно-синих в понедельник, 21 июля, выйдя на замену во втором тайме матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).