«Сочи» — «Акрон»: дата и время начала матча РПЛ

«Сочи» и «Акрон» встретятся в матче 2-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 июля. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Сочи» — «Акрон» можно будет следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 20:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В сезоне-2024/25 «Сочи» занял пятое место в первой лиге и получил путевку в РПЛ благодаря победе над «Пари НН» в стыковых матчах. «Акрон» выступал в премьер-лиге, где финишировал на девятой строчке турнирной таблицы.