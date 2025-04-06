Агент Абены сравнил защитника с гладиатором: «Ему просто требовалось время»

Менно Грунвельд, агент защитника «Спартака» Мьенти Абены ответил «СЭ» на вопрос об игре футболиста в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Я уже говорил, что Абена будет сражаться, а также вернется сильнее. Он — гладиатор. Борец. Ему просто требовалось время, как и любому защитнику в топ-футболе. Надеюсь, так будет продолжаться дальше. Команда выглядит здорово», — сказал Грунвельд «СЭ».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович выделил защитника красно-белых Миенти Абену в матче против «Ростова» (3:0) в 23-м туре РПЛ.

«Спартак» (47 очков) по личным встречам обогнал «Зенит» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.