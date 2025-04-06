ЦСКА — «Динамо»: армейцы открыли счет благодаря автоголу Скопинцева

ЦСКА вышел вперед в матче против московского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

На 15-й минуте автоголом отметился Дмитрий Скопинцев.