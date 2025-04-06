Акинфеев проводит 900-й матч в карьере

В воскресенье, 6 апреля, ЦСКА принимает на своем поле московское «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ.

Ворота армейцев защищает воспитанник клуба Игорь Акинфеев. Для 38-летнего голкипера сегодняшний матч стал 900-м в карьере. ЦСКА поздравил в Telegram-канале своего капитана с этим достижением.

Акинфеев выступает за московский клуб с начала своей карьеры. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за ЦСКА в РПЛ, пропустив 15 голов и 10 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.