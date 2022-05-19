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Агаларов попал в сферу интересов «Зенита»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» заинтересован в нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переговоры могут начаться в конце мая — начале июня.

Ранее появилась информация, что клуб может подписать контракт с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным. «Зенит» рассматривал футболиста, но до конкретики дело не доходило.

В текущем сезоне 21-летний Агаларов сыграл в 30 матчах за «Уфу» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-vy-biraet-mezhdu-tyukaviny-m-i-agalarovy-m-na-zamenu-dzyube/
Гамид Агаларов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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