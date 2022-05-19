Агаларов попал в сферу интересов «Зенита»

«Зенит» заинтересован в нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переговоры могут начаться в конце мая — начале июня.

Ранее появилась информация, что клуб может подписать контракт с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным. «Зенит» рассматривал футболиста, но до конкретики дело не доходило.

В текущем сезоне 21-летний Агаларов сыграл в 30 матчах за «Уфу» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.