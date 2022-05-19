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Газизов предложил заменить главного арбитра матча «Рубин» — «Уфа»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что предложил поменять главного арбитра матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».

«Я сегодня на собрании Лиги предложил поменять арбитра матча «Рубин» — «Уфа». Рустем Сайманов слышал мое предложение. Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично предложил, чтобы в матче не было никаких инсинуаций — все это слышали. За матчем «Рубин» — «Уфа» будут очень серьезно следить. Ашоту Рафаиловичу это было доложено при всех.

Реакция? Мы сказали, что «Уфа» будет не против, если главного арбитра матча поменяют. Я предложил — пожалуйста. Если это возможно, то мы не будем против», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Главным арбитром назначен Сергей Иванов. Матч «Рубин» — «Уфа» состоится 21 мая в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4699965-shamil-gazizov-predlozhil-pomenyat-glavnogo-arbitra-matcha-rubin-ufa.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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