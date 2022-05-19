Газизов предложил заменить главного арбитра матча «Рубин» — «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что предложил поменять главного арбитра матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».

«Я сегодня на собрании Лиги предложил поменять арбитра матча «Рубин» — «Уфа». Рустем Сайманов слышал мое предложение. Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично предложил, чтобы в матче не было никаких инсинуаций — все это слышали. За матчем «Рубин» — «Уфа» будут очень серьезно следить. Ашоту Рафаиловичу это было доложено при всех.

Реакция? Мы сказали, что «Уфа» будет не против, если главного арбитра матча поменяют. Я предложил — пожалуйста. Если это возможно, то мы не будем против», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Главным арбитром назначен Сергей Иванов. Матч «Рубин» — «Уфа» состоится 21 мая в 17:00 по московскому времени.