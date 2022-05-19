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В «Динамо» высмеяли инцидент с Дзюбой в прямом эфире, позвонив неизвестному вместо Тюкавина

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Динамо» опубликовало ролик по мотивам инцидента с Артемом Дзюбой в эфире телеканала «Матч ТВ» и слухов вокруг нападающего Константина Тюкавина.

«Константин, здравствуйте! Это программа «Куда собрался?» на «Динамо ТВ». Константин, подскажите, пожалуйста, все-таки хочется о вашем будущем узнать: где вас ждать в следующем сезоне?» — спросила ведущая.

«Алло, да! Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе оно будет? Наверное, в клубе знатоков «Что? Где? Когда?» — ответил неизвестный в образе Тюкавина.

Ранее во время программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов позвонил по телефону неизвестному человеку, которого представили как Дзюбу, и задал ему вопросы о дальнейшей карьере.

Спустя некоторое время Анисимов признал, что человек, с которым он общался в прямом эфире, не был форвардом «Зенита».

Артем Дзюба
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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