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Судейство

9 июля 2025, 09:55

Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева высказался на тему задержания арбитра Головко

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на задержание арбитра Богдана Головко.

Ему вменяют ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). По версии следствия, Головко сознательно дважды принимал спорные решения не назначать пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче 34-го тура первой лиги против «КАМАЗа» (1:1).

«Я не знаю, связано ли задержание Головко с делом Соболева. Пока мне это неизвестно. Мне не очень понятна ситуация с этим арбитром, и неизвестно, дал ли он показания. Надо смотреть, как будут развиваться события и следствие. Пишут, что он не дал пенальти в ворота «Торпедо». Я хочу сказать, что судья Перезва не дал пенальти в ворота «Шинника», и в результате «Торпедо» лишилось важнейших очков. Этот матч тоже обсуждался в следственных органах. А «Торпедо» должно было выиграть ту игру, но сыграли вничью. ЭСК РФС рассмотрела этот эпизод и пришла к выводу, что пенальти был и Перезва его не назначил ошибочно. Поэтому либо мы говорим, что это ошибки арбитров, либо мы говорим, что это коррупция. Если мы говорим о коррупции, то была коррупция против «Торпедо», что не дали пробить пенальти? Все очень непонятно, и только суд может и должен поставить точку в этом деле. Это чувствительная история на кончиках пальцев. Надо будет ждать», — сказал Добровинский «СЭ».

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

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ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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