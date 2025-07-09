Абена — о победе над «Зенитом»: «Абсолютно все подумали: «Мы готовы к чемпионству»

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался о шансах клуба на чемпионство.

— Гендиректор «Спартака» сказал, что цель — чемпионство. Что тогда не получилось в прошлом сезоне?

— Вы могли видеть, что мы проигрывали в матчах не с топ-командами: «Рубин», «Динамо» Махачкала... С сильными командами «Спартак» выступает совершенно на другом уровне.

— Вы обыграли «Зенит» (2:1), и все поверили в вас.

— Да, думаю, это была поворотная точка. Абсолютно все подумали: «Мы готовы к чемпионству». Однако последовавшие затем события оказались уроком для нас. Но уже не для меня, ха-ха! После такого не нужно улетать в облака, важно оставаться приземленным и работать дальше. Якобы легкие игры на самом деле не такие легкие. Как, например, с тем же «Динамо» из Махачкалы. Именно такие матчи решают судьбу чемпионата.

— Ты сказал, что важно оставаться приземленным. Значит ли это, что некоторые игроки поплыли?

— Никто этого не показывал, но думаю, что ментально что-то пошло не так. После таких побед, как над «Зенитом», всегда думаешь, что теперь находишься на том месте, которого заслуживаешь. Особенно на соперников типа «Динамо» (Махачкала) ты должен настраиваться совершенно по-другому.

Все футболисты точно извлекли урок. Концентрация будет намного лучше. Иногда важно пройти через такое, чтобы потом понимать, чего тебе не хватает. Эти ребята поумнели и теперь знают, что реально нужно делать, чтобы побеждать в матчах с такими соперниками.

Для меня матч в Махачкале намного важнее и сложнее, чем матч против «Зенита» в контексте победы в чемпионате. Для них, думаю, тоже.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».