Абена — о победе над «Зенитом»: «Абсолютно все подумали: «Мы готовы к чемпионству»
Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался о шансах клуба на чемпионство.
— Гендиректор «Спартака» сказал, что цель — чемпионство. Что тогда не получилось в прошлом сезоне?
— Вы могли видеть, что мы проигрывали в матчах не с топ-командами: «Рубин», «Динамо» Махачкала... С сильными командами «Спартак» выступает совершенно на другом уровне.
— Вы обыграли «Зенит» (2:1), и все поверили в вас.
— Да, думаю, это была поворотная точка. Абсолютно все подумали: «Мы готовы к чемпионству». Однако последовавшие затем события оказались уроком для нас. Но уже не для меня, ха-ха! После такого не нужно улетать в облака, важно оставаться приземленным и работать дальше. Якобы легкие игры на самом деле не такие легкие. Как, например, с тем же «Динамо» из Махачкалы. Именно такие матчи решают судьбу чемпионата.
— Ты сказал, что важно оставаться приземленным. Значит ли это, что некоторые игроки поплыли?
— Никто этого не показывал, но думаю, что ментально что-то пошло не так. После таких побед, как над «Зенитом», всегда думаешь, что теперь находишься на том месте, которого заслуживаешь. Особенно на соперников типа «Динамо» (Махачкала) ты должен настраиваться совершенно по-другому.
Все футболисты точно извлекли урок. Концентрация будет намного лучше. Иногда важно пройти через такое, чтобы потом понимать, чего тебе не хватает. Эти ребята поумнели и теперь знают, что реально нужно делать, чтобы побеждать в матчах с такими соперниками.
Для меня матч в Махачкале намного важнее и сложнее, чем матч против «Зенита» в контексте победы в чемпионате. Для них, думаю, тоже.
«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0