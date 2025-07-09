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9 июля 2025, 09:40

Абена — о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался об аресте экс-футболиста красно-белых Квинси Промеса.

— Касаемо друзей в «Спартаке»: знаю, что ты общаешься с Промесом.

— Да, это так. Встретились лично в Дубае. Было здорово! Он классный футболист. Конечно, никому не пожелаю пройти через то, через что проходит Квинси сейчас. Желаю ему бороться до конца, верить в хороший конец этой истории, чтобы все получилось как нельзя лучше. Надеюсь, он станет сильнее.

— Многие до последнего надеялись, что он вернется в «Спартак» и снова сыграет за красно-белых.

— Да, я тоже надеялся. Но, к сожалению, не получилось.

— Футболисты «Спартака» говорили, что он до сих пор в командном чате.

— Это правда. Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России. Я понимаю, почему так получилось. Что такое «Спартак» как клуб? Это великолепное место для него со спортивной точки зрения. Но, к сожалению, не для меня (смеется). Жить в Москве тоже было круто. Но случилось то, что случилось.

Конечно, мне было тяжело принять то, как все в итоге развивалось. Мне даже не дали шанса побороться. Тренер знал меня. Я играл при нем год-полтора. Поначалу в Венгрии тоже был на скамейке, но потом Станкович понял, на что я способен. Но все хорошо. Так бывает.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью», а в июле 2019 года отправился в «Аякс». В феврале 2021 года он вернулся в «Спартак».

Миенти Абена.«Станкович сказал: «Миенти, все будет великолепно». В итоге поступки говорят громче». Прощальное интервью Абены

В конце февраля 2024 года футболист отправился с командой на сборы в ОАЭ, где попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Из-за этого игрок не смог улететь со «Спартаком» в Москву и был заключен под стражу. В мае того же года Промеса выпустили под залог. В июле 2024 года «Спартак» объявил о завершении срока контракта нидерландца. В сентябре Промес заключил соглашение с клубом «Юнайтед» из Дубая.

В ночь с 20 на 21 июня 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды и помещен под стражу. В Нидерландах футболиста приговорили к лишению свободы суммарно на семь с половиной лет по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.

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Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 3
Никита Кривцов
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Краснодар

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Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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