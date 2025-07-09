Абена — о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»!»
Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался об аресте экс-футболиста красно-белых Квинси Промеса.
— Касаемо друзей в «Спартаке»: знаю, что ты общаешься с Промесом.
— Да, это так. Встретились лично в Дубае. Было здорово! Он классный футболист. Конечно, никому не пожелаю пройти через то, через что проходит Квинси сейчас. Желаю ему бороться до конца, верить в хороший конец этой истории, чтобы все получилось как нельзя лучше. Надеюсь, он станет сильнее.
— Многие до последнего надеялись, что он вернется в «Спартак» и снова сыграет за красно-белых.
— Да, я тоже надеялся. Но, к сожалению, не получилось.
— Футболисты «Спартака» говорили, что он до сих пор в командном чате.
— Это правда. Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России. Я понимаю, почему так получилось. Что такое «Спартак» как клуб? Это великолепное место для него со спортивной точки зрения. Но, к сожалению, не для меня (смеется). Жить в Москве тоже было круто. Но случилось то, что случилось.
Конечно, мне было тяжело принять то, как все в итоге развивалось. Мне даже не дали шанса побороться. Тренер знал меня. Я играл при нем год-полтора. Поначалу в Венгрии тоже был на скамейке, но потом Станкович понял, на что я способен. Но все хорошо. Так бывает.
Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью», а в июле 2019 года отправился в «Аякс». В феврале 2021 года он вернулся в «Спартак».
В конце февраля 2024 года футболист отправился с командой на сборы в ОАЭ, где попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Из-за этого игрок не смог улететь со «Спартаком» в Москву и был заключен под стражу. В мае того же года Промеса выпустили под залог. В июле 2024 года «Спартак» объявил о завершении срока контракта нидерландца. В сентябре Промес заключил соглашение с клубом «Юнайтед» из Дубая.
В ночь с 20 на 21 июня 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды и помещен под стражу. В Нидерландах футболиста приговорили к лишению свободы суммарно на семь с половиной лет по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0