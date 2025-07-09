Абена — о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»!»

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался об аресте экс-футболиста красно-белых Квинси Промеса.

— Касаемо друзей в «Спартаке»: знаю, что ты общаешься с Промесом.

— Да, это так. Встретились лично в Дубае. Было здорово! Он классный футболист. Конечно, никому не пожелаю пройти через то, через что проходит Квинси сейчас. Желаю ему бороться до конца, верить в хороший конец этой истории, чтобы все получилось как нельзя лучше. Надеюсь, он станет сильнее.

— Многие до последнего надеялись, что он вернется в «Спартак» и снова сыграет за красно-белых.

— Да, я тоже надеялся. Но, к сожалению, не получилось.

— Футболисты «Спартака» говорили, что он до сих пор в командном чате.

— Это правда. Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России. Я понимаю, почему так получилось. Что такое «Спартак» как клуб? Это великолепное место для него со спортивной точки зрения. Но, к сожалению, не для меня (смеется). Жить в Москве тоже было круто. Но случилось то, что случилось.

Конечно, мне было тяжело принять то, как все в итоге развивалось. Мне даже не дали шанса побороться. Тренер знал меня. Я играл при нем год-полтора. Поначалу в Венгрии тоже был на скамейке, но потом Станкович понял, на что я способен. Но все хорошо. Так бывает.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью», а в июле 2019 года отправился в «Аякс». В феврале 2021 года он вернулся в «Спартак».

В конце февраля 2024 года футболист отправился с командой на сборы в ОАЭ, где попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Из-за этого игрок не смог улететь со «Спартаком» в Москву и был заключен под стражу. В мае того же года Промеса выпустили под залог. В июле 2024 года «Спартак» объявил о завершении срока контракта нидерландца. В сентябре Промес заключил соглашение с клубом «Юнайтед» из Дубая.

В ночь с 20 на 21 июня 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды и помещен под стражу. В Нидерландах футболиста приговорили к лишению свободы суммарно на семь с половиной лет по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.