Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева: «Не думал, что у клуба много врагов, но похоже это так»

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал задержание своего подзащитного.

«Непонятно, как будут развиваться дальнейшие события, потому что следственных действий пока нет. Вчера состоялся допрос Леонида Соболева. Интересная позиция директора, который был задержан (директора клуба Валерия Скородумова. — Прим. «СЭ»). Что касается нашего подзащитного, то он ничего не говорит, потому что ничего не знает по этому поводу. Будем смотреть, что будет дальше. Не думал, что у «Торпедо» много врагов, но похоже это так», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее издание РБК-Спорт сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Совладельца «Торпедо» и директора клуба подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу клуба. Уголовное дело заведено по ст.184 ч.2 УК РФ, по которой максимальное наказание составляет до 7 лет лишения свободы.

Соболев стал совладельцем «Торпедо» в 2024 году. По итогам сезона-2024/25 команда заняла второе место в первой лиге и вышла в РПЛ.