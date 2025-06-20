В «Антальяспоре» сообщили, что ведут переговоры о переходе Джикии

Спортивный директор турецкого «Антальяспора» Айтач Алтай в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о возможном переходе Георгия Джикии в турецкий клуб.

Ранее о возможном переходе защитника в «Антальяспор» сообщал «Чемпионат».

«Мы находимся в процессе переговоров. Пока ничего не завершено. Срок контракта? Не могу ничего сказать до завершения переговоров», — сказал Алтай «СЭ».

Прошедший сезон 31-летний Джикия провел в «Химках». За подмосковный клуб защитник сыграл в 19 матчах и не отличился результативными действиями.

Ранее защитник играл в московском «Спартаке», «Амкаре», дзержинском «Химике» и «Спартаке» из Нальчика. Футболист является воспитанником «Локомотива».