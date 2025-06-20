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Ромащенко: «Пусть тренером 2DROTS против «Динамо» будет Басков или Лепс, а на поле играет Киркоров»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Максим Ромащенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче бело-голубых против 2DROTS.

— Чего ждете от предстоящего матча. Есть ли спортивная интрига в нем?

— Тут скорее интрига только для 2DROTS, потому что они будут играть с профессиональной командой. Разница в уровне настолько велика, что для меня интриги с точки зрения спортивного результата нет. С точки зрения хайпа — да, привлечь внимание публики этим можно.

— Дмитрий Смирнов сейчас тренирует 2DROTS. Вы с ним пересекались на поле, когда играли за «Динамо». Какие воспоминания о нем как об игроке?

— Да, помню, что пересекались, когда были молодыми и красивыми. Теперь вот просто красивые. Это был хороший игрок, который демонстрировал качественный футбол.

— Совсем недавно он работал в профессиональном футболе, выигрывал в штабе Василия Березуцкого Кубок Азербайджана. Не удивил его переход в медиафутбол?

— Этот шаг вызывает удивление. Понятно, что это личное дело каждого. Но когда ты работал в профессиональной лиге, выиграл титул и потом выбираешь медиалигу... Для чего тогда ты получал лицензию? Чтобы потом тренировать команды медиалиги — для них-то лицензия никакая не нужна. Для меня это большущий вопрос. Но еще раз скажу — личное дело каждого.

— Артур Юсупов еще недавно был не на последних ролях в РПЛ, сегодня он играет за 2DROTS. Ваше отношение к этому?

— 35 лет — еще не критичный возраст для футболиста, тем более для такого качественного, как Артур. Может быть, он уже устал от профессионального футбола или не тянул этот уровень. Но футболистов еще можно понять: все-таки тяжело вот так взять и закончить с футболом, так что можно перейти на уровень послабее, а не резко заканчивать карьеру. А вот что касается тренеров, то для меня это непонятная история.

— Ваше отношение к медиалиге?

— А что такое вообще медиалига? У меня есть товарищи, которые работают там тренерами. Я знаю, что там свой мяч, свои правила. Но в моем понимании в медиалиге должны быть какие-то медийные люди, какие-то люди из шоу-бизнеса. Пусть там тренером 2DROTS будет Басков или Лепс, например, а на поле за них будет играть Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса. А тут это похоже на профессиональную лигу, потому что в ней играют те, кто закончил с профессиональным футболом или молодые футболисты, которые идут туда за деньгами. Это просто похоже на еще одну обычную лигу, где 90% — профессиональные футболисты. А медийность-то где? Только в мате, ругани и выбеганиях на поле? Не понимаю.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 мск.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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