Адиев объяснил, почему передумал уходить из "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что продолжит работу с клубом до конца сезона. Накануне после поражения от "Краснодара" (0:5) в 21-м туре РПЛ он объявил, что уходит в отставку. Сегодня стало известно, что руководство махачкалинцев оставит его на посту.

– Любое поражение влияет на психологию команды. 0:5 – болезненное поражение, но оно не было основополагающим, – сказал Адиев в эфире передачи "8-16". – Еще неделю назад я сказал спортивному директору и помощнику, что хочу уйти. Они сказали, что в любом случае нужно доработать. Я знал, что будут тяжелые игры, и не могу это все контролировать.

Но руководители хотели, чтобы я остался. У меня состоялся вчера разговор с президентом, он привел свои доводы и убедил, чтобы я остался до конца года и продолжал работать. Так и получается, что мне придется дорабатывать. Есть и ребята, которые остались за меня, да и меня не красит уйти в такой тяжелый момент.

Адиев возглавил "Анжи" перед началом сезона. После 21 матча махачкалинцы занимают 14-е место в таблице РПЛ с 18 очками.