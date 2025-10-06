Абаскаль назвал состав «Спартака» лучшим в лиге: «Представьте нашу игру с такой командой»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о составе красно-белых.

«У «Спартака» же лучшая команда в чемпионате! Представьте нашу игру и наш прессинг с такой командой! Нам же это удавалось с Хлусевичем, Пруцевым, Игнатовым, Литвиновым, Денисовым, Зобниным, Соболевым», — сказал Абаскаль «СЭ».

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами идет на шестом месте в чемпионате России.