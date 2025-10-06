Глушаков о поражении «Спартака» от ЦСКА: «В дерби важны не только качества игроков, но и дух победителя»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«Мы с Зораном сидели смотрели. Вообще тяжело играть, когда постоянно что-то меняется: игроки, схемы. Из-за этого и происходит такая чехарда в обороне. Не хватает сыгранности. Во втором тайме уже выровняли игру, выглядели неплохо. К сожалению, проиграли. В дерби важны не только качества игроков, но и дух победителя. Такие матчи надо вырывать через «не могу», на зубах. Если проиграли, значит где-то чего-то не хватило. Если у «Спартака» был бы дух победителя, то команда шла бы на первом месте. Сейчас шарахает: местами отлично играют, местами ужасно. Все объективно. Зоран не подкалывал? Были небольшие шутки, но по-доброму», — сказал Глушаков «СЭ».

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ, армейцы лидируют в турнирной таблице с 24 очками в 11 матчах. «Спартак» с 18 очками в 11 встречах идет на пятой строчке.