Газзаев о дерби: «Лучшим в ЦСКА был Круговой. Не понравился Жоао Виктор»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока армейцев в матче со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

— Лучший игрок в составе ЦСКА?

— Мне очень понравился Круговой. Активный, все время оказывался в нужном месте. И мастерство, и движение. Все при нем. Молодец. При этом нужно сказать и про тех, кто не попал в игру. Центральный защитник Жоао Виктор, мягко говоря, не впечатлил. Я уже вам как-то про него говорил. Он и в скорости спартаковцам проигрывал, и позиционно ошибался. Думаю, Лукин и Абдулкадыров не слабее, — сказал Газзаев «СЭ».

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (24 очка) лидирует в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 18 октября. ЦСКА в этот же день на выезде встретится с «Локомотивом».