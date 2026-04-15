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15 апреля, 13:10

30-й тур РПЛ-2026/27 пройдет 29 мая 2027 года

Руслан Минаев

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило график следующего сезона. Он стартует 18 июля матчем за Суперкубок России.

Первый тур РПЛ-2026/27 начнется 26 июля. Последний, 30-й тур, чемпионата России в сезоне-2026/27 пройдет 29 мая 2027 года.

Сезон РПЛ-2025/26 завершится 17 мая 2026 года.

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Последний тур РПЛ в 2026 году состоится 6 декабря

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
2
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
3
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
4
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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4 тур
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29 тур
30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Чиносо Оффор
Чиносо Оффор

Балтика

 1
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Данил Круговой
Данил Круговой

ЦСКА

 1
И К Ж
Жоао Виктор
Жоао Виктор

ЦСКА

 1 0 1
Андрей Мендель
Андрей Мендель

Балтика

 1 0 1
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