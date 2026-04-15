30-й тур РПЛ-2026/27 пройдет 29 мая 2027 года
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило график следующего сезона. Он стартует 18 июля матчем за Суперкубок России.
Первый тур РПЛ-2026/27 начнется 26 июля. Последний, 30-й тур, чемпионата России в сезоне-2026/27 пройдет 29 мая 2027 года.
Сезон РПЛ-2025/26 завершится 17 мая 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
|
Чиносо Оффор
Балтика
|1
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|
|
Данил Круговой
ЦСКА
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Жоао Виктор
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Андрей Мендель
Балтика
|1
|0
|1
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