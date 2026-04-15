30-й тур РПЛ-2026/27 пройдет 29 мая 2027 года

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило график следующего сезона. Он стартует 18 июля матчем за Суперкубок России.

Первый тур РПЛ-2026/27 начнется 26 июля. Последний, 30-й тур, чемпионата России в сезоне-2026/27 пройдет 29 мая 2027 года.

Сезон РПЛ-2025/26 завершится 17 мая 2026 года.

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