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Челестини: «Мы знаем, что делаем. У нас есть три турнира, Суперкубок ЦСКА уже выиграл»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на критику в свой адрес и адрес команды.

— Многие говорят, что ЦСКА на сборах много времени уделял стандартам, вне физики.

— А если мы не будем готовить стандарты? Мы после часа тренировки еще 10-15 минут работали над стандартами. Потому большое количество голов приходят после них.

— Но больше говорят про физическую не подготовку.

— Это смешно, что мы не уделяем внимание физподготовке. Мы знаем, что делаем, а остальные — нет. Когда у нас что-то не получается, то многие пытаются найти какие-то причины.

— После поражения от «Сочи» заговорили о вашем увольнении. Как вы реагируете на эти новости?

— Это не ко мне вопросы.

— О чем вы говорили с Бабаевым, который присутствовал на тренировке?

— Мы говорили о команде. Каждый день с ним созваниваемся. Мы знаем, что делаем. У нас есть три турнира, Суперкубок ЦСКА уже выиграл. 2026 год сложный для нас. Но ЦСКА 10 лет не выигрывал чемпионат. За год мы не можем что-то радикально поменять. Я принял «Базель» на последнем месте, а в итоге сделал золотой дубль. Мы должны работать.

После серии из трех побед подряд мы могли подняться на третье место, обыграв «Сочи». Но футбол дал нам понять, что мы не сделали максимум для этого. Мы очень разочарованы, это очевидно. 2026 год усложнил нам сезон. Нужно еще много работать. Команда хорошо работает, команда приободренная.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками после 24 игр.

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Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Рубин

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