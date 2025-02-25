19-й тур РПЛ: расписание матчей 28 февраля — 2 марта

Весенняя часть РПЛ сезона 2024/2025 начнется в пятницу, 28 февраля. 19-й тур чемпионата России по футболу пройдет с 28 февраля по 2 марта. Первым матчем премьер-лиги после зимней паузы станет «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Расписание 19-го тура РПЛ

28 февраля, пятница

19.00. «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Видеотрансляция: «Матч Премьер», сайт matchtv.ru

1 марта, суббота

14.00. «Пари НН» — «Акрон»

Видеотрансляция: «Матч Премьер», сайт matchtv.ru

16.30. «Зенит» — ЦСКА

Видеотрансляция: «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, «Кинопоиск», Okko

19.00. «Ахмат» — «Рубин»

Видеотрансляция: «Матч Премьер», сайт matchtv.ru

19.30. «Краснодар» — «Крылья Советов»

Видеотрансляция: «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, «Кинопоиск», Okko

2 марта, воскресенье

14.00. «Химки» — «Факел»

Видеотрансляция: «Матч Премьер», сайт matchtv.ru

16.30. «Спартак» — «Оренбург»

Видеотрансляция: «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, «Кинопоиск», Okko

19.30. «Ростов» — «Динамо»

Видеотрансляция: «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, «Кинопоиск», Okko

Время начала — московское.

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