«РБ Спорт»: Карпин покидает «Ростов»

Валерий Карпин покидает пост главного тренера «Ростова», утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, контракт 56-летнего специалиста с клубом будет расторгнут по соглашению сторон.

После первой части чемпионата России «Ростов» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В воскресенье, 2 марта, команда примет «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ.