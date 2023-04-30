Мичков — о Бердыеве: «Второе место с «Ростовом» — более весомое достижение, чем в 90-е пять титулов со «Спартаком»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, что думает о тренере Курбане Бердыеве.

«Очень сильный тренер. У такого каждый игрок в любой ситуации знает, что тот должен делать, куда бежать. Что у Бердыева, что у Красножана команды были прекрасно организованы. Из всех выжимали максимум. Мы много забивали со стандартов. Второе место с «Ростовом» — для меня более весомое достижение, чем в 90-е пять титулов со «Спартаком». Взять трофеи, когда нет конкуренции, много ума не надо. А остановиться в шаге от чемпионства с «Ростовом», когда есть «Локомотив» с деньгами, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА... Плюс два чемпионства с «Рубином». Кто-нибудь еще приходил к таким вершинам, когда уже у многих команд были деньги? Никто», — приводит Sport24 слова Мичкова.

10 апреля Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи». Специалист также работал в «Рубине», «Ростове», «Кайрате» и других клубах.