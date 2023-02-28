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Сегодня, 16:59

РФС намерен открыть розыгрыш Лиги легенд матчем «Динамо» — сборная России

Алина Савинова
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Директор РФС по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин заявил, что организация планирует начать розыгрыш Лиги легенд матчем «Динамо» — сборная России. В нем примут участие заслуженные игроки прошлого.

«Мы готовим к запуску проект Лиги легенд, целью которого станет не просто организация матчей с легендами нашего футбола, но и тестирование новых форматов вещания, показа и продвижения футбола в массы, поддержка ветеранского движения. Старт планируется в апреле в Москве, он будет приурочен к 100-летию футбольного клуба и общества «Динамо». В качестве соперника легенд бело-голубых мы планируем выставить сборную России, составленную из звездных игроков разных лет. По задумке ее должны возглавить Анатолий Бышовец, Юрий Семин и Олег Романцев», — приводит ТАСС слова Терешина.

В январе стало известно о том, что РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Турнир должен состоять не более чем из восьми матчей, которые будут синхронизированы с календарем РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17160399
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
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Зенит – Пари НН
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Ахмат – Оренбург
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