Погребняк vs Ари, Эрнандес vs ЦСКА, РПЛ vs фанаты. Жгучий эфир журналистов "СЭ"

"СЭ" практически ежедневно на своем YouTube-канале проводит общение наших журналистов с болельщиками. Часто диалоги получаются острыми, честными, с мощными инсайдами. Так сегодня в студии были Дмитрий Симонов и Сергей Егоров. За без малого час в студии они обсудили все последние события в мире российского футбола.

Вот лишь небольшая часть тем эфира:

– Скандальный перенос матча "Спартака" с "Рубином"

– Разбирательство в комитете по этике после интервью Павла Погребняка

– Агузаровгейт и молчание Станислава Черчесова

– Кем заменить Влашича? И есть ли шансы, что он останется в ЦСКА?

– В чем ошибка "Краснодара" в ситуации с Игнатьевым?

– Что происходит с Абелем Эрнандесом?

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