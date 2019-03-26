Погребняк vs Ари, Эрнандес vs ЦСКА, РПЛ vs фанаты. Жгучий эфир журналистов "СЭ"

"СЭ" практически ежедневно на своем YouTube-канале проводит общение наших журналистов с болельщиками. Часто диалоги получаются острыми, честными, с мощными инсайдами. Так сегодня в студии были Дмитрий Симонов и Сергей Егоров. За без малого час в студии они обсудили все последние события в мире российского футбола.
Вот лишь небольшая часть тем эфира:
– Скандальный перенос матча "Спартака" с "Рубином"
– Разбирательство в комитете по этике после интервью Павла Погребняка
– Агузаровгейт и молчание Станислава Черчесова
– Кем заменить Влашича? И есть ли шансы, что он останется в ЦСКА?
– В чем ошибка "Краснодара" в ситуации с Игнатьевым?
– Что происходит с Абелем Эрнандесом?
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